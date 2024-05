Verstappen bleibt gelassen: "Sind schwer zu schlagen"

Vor dem prestigeträchtigen Rennen auf dem Stadtkurs am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) sind die Weltmeister in einer ungewohnten Situation: Anfang Mai musste sich Verstappen in Miami dem McLaren-Piloten Lando Norris geschlagen geben, anschließend gelang ihm in Imola nur ein äußerst knapper Sieg vor dem Briten.