"Die sind verrückt!": Hamilton motzt über Schweizer Autofahrer

Im Straßenverkehr macht Lewis Hamilton so schnell keiner etwas vor. Immerhin ist der Brite siebenmaliger Formel-1 -Weltmeister, in seiner Karriere gewann der Mercedes-Pilot 103 Rennen.

Man müsste meinen, Hamilton bringe also nichts aus der Ruhe. Während einer Youtube-Show geriet der 39-Jährige nun aber richtig ins Schwitzen. Der Formel-1-Pilot war bei „Hot Ones“ zu Gast. In dem Videoformat des US-amerikanischen YouTubers Sean Evans müssen dessen Gäste Chickenwings essen - mit immer schärfer werdender Marinade.

Dabei entlockt Evans seinen Gästen Geheimnisse aus deren Privatleben. So wollte der YouTuber wissen, wie sich Hamilton im Straßenverkehr verhalte und was er dort schon erlebt habe.

Hamilton als Opfer von aggressiven Autofahrern

In Los Angeles sei dies schlimm, auch in New York. Und dann folgte das Ausrufezeichen: „Am schlimmsten sind die in der Schweiz, in der Deutschschweiz, die sind sehr aggressiv, die sind verrückt!“