"Dumm" und rufschädigend: McLaren-Kritik an Verstappen

McLaren schießt gegen Max Verstappen und die FIA: Nach dem folgenschweren Unfall in der Schlussphase des Großen Preises von Österreich hat der britische Rennstall deutliche Kritik am Weltmeister und auch an den Regelhütern geübt. „Ich bin enttäuscht, ich hätte etwas mehr von Max erwartet“, sagte Norris bei Sky, „das war ein bisschen dumm, etwas sorglos was er da gemacht hat.“