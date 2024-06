Formel 1: Chaos! Verstappen wirft Sieg weg - Überraschung um Hülkenberg

Im Rennen versuchte der McLaren -Pilot an dem Niederländer außen vorbeizuziehen, als der Red-Bull-Fahrer die Bahn zu machte und es zu einem Crash kam. Für dieses Manöver bekam Verstappen eine Zehn-Sekunden-Strafe. Er beendete den GP in Spielberg auf dem 5. Rang und konnte dennoch seine WM-Führung ausbauen, da Norris das Rennen nicht zu Ende bringen konnte.

„Beide sind über das Ziel hinaus geschossen“

Norris war nach dem Vorfall erbost und meinte: „Ich habe großen Respekt vor Max und vor dem, was er kann und was er tut, jedes Mal, wenn er auf der Strecke ist. Aber manchmal denke ich, dass er vielleicht ein bisschen zu weit geht.“ Der Niederländer war sich keiner Schuld bewusst. Er sagte nach der Kollision am Boxenfunk: „Er kann einfach links und rechts reinhalten, was soll ich denn machen?“