Formel 1: Hülkenberg in Österreich „gnadenlos hinten dran“

Der deutsche Formel-1 -Pilot Nico Hülkenberg hat einen schwierigen Start ins Rennwochenende von Österreich erwischt. Der Fahrer von Team Haas ist im Qualifying für das Sprintrennen am Samstag (ab 12 Uhr im Liveticker) in Spielberg bereits in Q1 ausgeschieden und wird von Platz 17 starten. Im Anschluss analysierte der 36-Jährige die Leistung knallhart.

„Irgendwie stehen wir gerade auf Kriegsfuß mit dem ersten Sektor. Das war im Training schon so und auch auf den beiden Runden im Qualifying. Da habe ich mich schwergetan“, erklärte Hülkenberg und fügte hinzu, dass es an der Konstanz und Harmonie mit dem Auto mangelte: „Es hat nicht viel gefehlt, aber wenn man in einem Sektor solche Schwierigkeiten hat auf so einer kurzen Runde, dann wird die Luft zu dünn.“