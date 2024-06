Formel 1: Verstappen-Gala im Sprint-Qualifying bei Red-Bull-Heimrennen, Debakel für Hülkenberg

von SPORT1 28.06.2024 • 17:17 Uhr Beim Qualifying zum Sprint von Spielberg enttäuscht Nico Hülkenberg. Red-Bull-Dominator Max Verstappen fährt im Zweikampf mit McLaren-Pilot Lando Norris zur Bestzeit.

Der Deutsche Nico Hülkenberg hat beim Sprint-Qualifying in Spielberg eine Enttäuschung erlebt! Der Haas-Pilot schied bereits in Q1 aus. Max Verstappen hat indes seine Muskeln spielen lassen und wird am Samstagmittag ab 12 Uhr beim Sprintrennen in der Formel 1 von der Pole Position starten.

Hülkenberg kam mit seinem Haas nach einer schwachen Performance nur auf Rang 16 und erlebte eine herbe Enttäuschung. Der Routinier schied mit einer Zeit von 1:06,583 Minuten bereits in der ersten Runde aus und dürfte damit im Sprint kaum Chancen auf Zähler haben.

„Ich habe überhaupt keine Erwartungen für den Sprint“, sagte der Deutsche enttäuscht bei Sky. Der Emmericher erklärte, dass er große Probleme mit dem ersten Sektor hatte und es aus diesem Grund auf so einer kurzen Strecke sehr schwierig ist, eine gute Rundenzeit abzuliefern.

Verstappen trotzt Nebengeräuschen

Anders sah die Gefühlswelt bei Verstappen aus. Er zeigte sich völlig unbeeindruckt von den Nebengeräuschen. Denn ausgerechnet vor dem Heim-Wochenende des Teams hatte sein Vater Jos erneut mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner abgerechnet und damit Zündstoff geliefert.

Bereits das freie Training zum Großen Preis von Österreich am Freitagvormittag hatte die jüngsten Eindrücke aus der Formel 1 bestätigt. Verstappen drehte in 1:05,685 Minuten die schnellste Runde und auch am Nachmittag ließ er der Konkurrenz wenig Chancen. Im ersten Teil der Qualifikation setzte der Niederländer in 1:05,690 Minuten die Bestmarke, wenig später fuhr er mit 1:05,186 noch schneller und gewann auch den zweiten Teil knapp. Schließlich sicherte sich Verstappen mit 1:04,686 den besten Startplatz vor Lando Norris (+0,093) und Oscar Piastri (beide McLaren).

Pleite für Ferrari-Star

Schlecht war die Stimmung bei Ferrari. Charles Leclerc fuhr im dritten Quali-Abschnitt zu spät raus, landete dann im Stau und kam eine Sekunde zu spät über die Ziellinie. So wurde keine eigene Zeit gewertet und er startet als Zehnter. Der italienische Rennstall vermeldete nach der Sprint-Quali: „Das Anti-Stall-System wurde am Auto von Charles Leclerc in der Boxengasse aktiviert, was bedeutet, dass er die Chance verpasst hat, eine fliegende Runde zu drehen.“

Der Monegasse erklärte zudem: „Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war in der Boxengasse und bekam den Anti-Stall und dann schaltete sich alles ab.“ Leclerc fügte hinzu: „Wir waren nicht superstark, aber definitiv besser als P10. Es ist also ein bisschen enttäuschend. Wir schauen uns an, was passiert ist. Morgen werden wir versuchen, ein gutes Sprintrennen zu fahren und wieder nach vorne zu kommen.“

Immerhin lief es für seinen Teamkollegen Carlos Sainz. Der Spanier kam als Fünfter ins Ziel. Mercedes verpasste es nach Rang drei für Lewis Hamilton und Platz vier für George Russell am vergangenen Wochenende im Rennen von Spanien, das nächste Ausrufezeichen zu setzen. Russell startet vor Sainz von Position vier, Hamilton geht als Sechster ins Sprintrennen.

