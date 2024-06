Formel 1: “Mick Schumacher ist besser als die Hälfte der Fahrer"

Kehrt Mick Schumacher noch einmal in die Formel 1 zurück - und hat er überhaupt das Potenzial dafür? Diese Frage beschäftigt das Paddock schon, seit der 25-Jährige seinen Platz bei Haas Ende der Saison 2022 verloren hat. Geht es nach Jean Todt, ist die Antwort jedoch vollkommen klar, wie er in einem Interview mit der Sportbild untermauerte.

Weshalb Schumacher überhaupt so sehr kämpfen muss, um ein Cockpit zu ergattern? Da kann Todt nur spekulieren. „Vielleicht ist Mick zu nett. Er ist ein sehr höflicher und gebildeter junger Mann mit guten Manieren. In der Formel 1 muss man aber manchmal die Ellbogen ausfahren. Es wird nicht einfach für ihn, zurückzukommen. Auch, weil er damals bei Haas unfair behandelt wurde“, mutmaßte der frühere Teamchef von Ferrari, der die Familie Schumacher – und damit auch Mick – „liebe“.

Schumacher? „Die Erwartungen an ihn waren unangemessen“

In der Saison 2021 und der Saison 2022 fuhr der Deutsche für Haas, konnte dort aber lediglich zwölf Punkte sammeln. „Die Erwartungen an ihn waren unangemessen – und das Auto nicht konkurrenzfähig. Er konnte nie zeigen, welches Potenzial in ihm steckt,“ meinte Todt und glaubte, dass sein Name eher ein Nachteil als ein Vorteil war: „Natürlich hatte er ein paar Unfälle, die er auch teilweise selbst verschuldet hat, aber der Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, war unfair.“