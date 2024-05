Formel 1: Alpine-Boss macht Schumacher Hoffnung

„Deshalb gibt es eine große Chance für Mick“

Schumacher hofft auf Domino-Effekt

Und Schumacher? Der wurde am Rande des Rennwochenendes in Monaco auf seine Zukunft angesprochen. Bei Sky sagte er: „Mein Ziel und mein Traum ist es, in der Formel 1 zu fahren. Das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben. Darum müssen wir schauen, dass die Dominosteine jetzt so fallen, dass sie in meine Richtung fallen und ich am Ende hoffentlich mit einem Sitz dastehe.“