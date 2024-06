Formel 1: "Ohne Worte" - Red-Bull-Pilot blamiert sich erneut

Sergio Pérez schafft es wie schon in Monaco nicht über Q1 hinaus - der nächste Nackenschlag für den Red-Bull-Star.

Sergio Pérez schafft es wie schon in Monaco nicht über Q1 hinaus - der nächste Nackenschlag für den Red-Bull-Star.

Bereits beim vergangenen Grand Prix in Monaco hatte es den Mexikaner in Q1 erwischt. Sein Teamkollege Max Verstappen legte auf dem Circuit Gilles-Villeneuve unterdessen die schnellste Zeit in Q1 hin.