Formel1: Neuer Deal offiziell! Red Bull klärt Fahrerfrage

„Jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, um unsere Fahrerpaarung für 2025 zu bestätigen, und wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Checo fortzusetzen“, erklärte Teamchef Christian Horner in einer Pressemitteilung. „Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max (Verstappen, Anm. d. Red.) sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg des Teams in der Meisterschaft beschert hat.“

In der laufenden Formel-1-Saison kommt Pérez, der seit 2021 für Red Bull an den Start geht, noch nicht wirklich in Schwung. In der Fahrerwertung belegt der Mexikaner derzeit lediglich Rang fünf (107 Punkte), Teamkollege Max Verstappen führt die Wertung mit 169 Punkten an.