Formel 1: Wieder Zoff um Steiner wegen Mick! - Schumacher schießt zurück

„Sinnlose“ Seitenhiebe gegen Mick Schumacher

„Langsam“, so Schumacher, „habe ich das Gefühl, dass er das (ein Formel-1-Comeback von Mick, Anm. d. Red.) mit aller Macht verhindern will“. Haas komme, so Schumacher, auch gut ohne Steiner klar. „Sogar sehr gut, wie man in diesem Jahr sieht. Wenn Mick jetzt noch extrem gut in einem anderen Team fahren würde, steht er in einem ganz schlechten Licht dar. Ich vermute, dass das der Grund ist“, sagte der gebürtige Hürther.