Formel 1: Nach Alpine-Beben - Ocon schielt auf Audi - Chance für Mick Schumacher?

Es war eine Trennung mit Ansage: Alpine und Esteban Ocon (27) gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Das verkündete Alpine-Boss Bruno Famin am Montag. Der Franzose machte damit seine Drohung wahr. Nachdem Ocon beim Rennen in Monaco erneut als Schuldiger bei einer Kollision mit seinem ungeliebten Teamkollegen und Landsmann Pierre Gasly ausgemacht wurde, hatte Famin drastische Konsequenzen angekündigt.