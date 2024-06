McLaren mit Kampfansage an Verstappen

Im Sprint steht Max Verstappen am Samstag wieder ganz vorne, aber Lando Norris bleibt eine hartnäckige Gefahr für den Weltmeister.

Max Verstappen beginnt auch den Samstag in Spielberg als Spitzenreiter, im Red-Bull-Lager blickt man dennoch weiterhin sorgenvoll auf einen ganz bestimmten Konkurrenten. „Nur McLaren“ sei der große Gegner, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko, „und da ziemlich deutlich wieder Lando Norris.“

Der Engländer startet als Zweiter gleich hinter Verstappen in den Sprint (12.00 Uhr im LIVETICKER) beim Großen Preis von Österreich. Beim Kurzrennen über etwa 100 Kilometer sind die ersten Meter besonders wichtig. „Sollte Max morgen nach Kurve eins vorn sein, ist das die halbe Miete“, sagte Marko bei Sky .

Nur 93 Tausendstelsekunden fehlten Norris in der Sprint-Qualifikation auf Verstappen, auf Rang drei folgt sein Teamkollege Oscar Piastri. Und bei McLaren ist man zuversichtlich. „Das Ziel ist es, Max zu besiegen“, sagte Teamchef Andrea Stella: „Die Daten zeigen, dass wir noch Raum hatten, um schneller zu sein. Wenn wir alles zusammenbekommen, dann sind wir in Sprint und Qualifying konkurrenzfähig.“ Der Kampf um die Pole Position für den Grand Prix steigt am Samstagnachmittag (16.00 Uhr im LIVETICKER).