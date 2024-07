Formel 1: "Unglaublich!" Top-Talent erhält F1-Cockpit

Der junge Brite Oliver Bearman erhält in der kommenden Saison das ersehnte Stammcockpit in der Formel 1. Das Haas-Team, für das der Emmericher Nico Hülkenberg noch bis zu seinem Wechsel zu Sauber bzw. Audi fährt, stattete den 19-Jährigen mit einem Vertrag ab 2025 für „mehrere Jahre“ aus.

Ferrari-Junior Bearman ist bereits Ersatzfahrer des US-Rennstalls, am Freitag wird er auch im ersten freien Training zu seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr im LIVETICKER ) zum Einsatz kommen.

In der laufenden Saison ist Bearman noch in der Formel 2 tätig, am vergangenen Wochenende feierte er für Prema in Spielberg seinen ersten Saisonsieg. Bearman hatte für Aufsehen gesorgt, als er beim Großen Preis von Saudi-Arabien im März bei Ferrari den Spanier Carlos Sainz (Blinddarm-OP) ersetzte und auf Anhieb den siebten Platz erreichte.