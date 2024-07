Formel 1: Personal-Knall mit Folgen für Mick Schumacher?

Weiter Bewegung bei Alpine: Der französische Formel-1-Rennstall hat am Freitag vor dem Großen Preis von Belgien den Abtritt von Teamchef Bruno Famin verkündet. Der 62-Jährige werde das Amt Ende August niederlegen, bleibe aber zuständig für „alle anderen Motorsport-Aktivitäten der Renault-Gruppe in Viry-Chatillon“. Im Anschluss an das Rennen in Spa geht die Rennserie in eine einmonatige Sommerpause, die Verkündung eines Nachfolgers dürfte anschließend erfolgen.