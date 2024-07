Formel 1: Profitiert Mick vom Audi-Beben?

Personalrochaden bei Audi in der Formel 1! Die Ingolstädter feuern ihre zwei aktuellen Bosse und heuern Mattia Binotto an. Offiziell ist der Rennstall noch gar nicht in der Königsklasse dabei. Zwar haben die Deutschen das Schweizer Sauber-Team bereits übernommen, doch der Name Audi und das Logo mit der vier Ringen treten erst ab 2026 in der automobilen Topliga an.