Medien: Perez bleibt im Red-Bull-Cockpit

Der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Perez sitzt trotz einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte offenbar auch künftig im Cockpit von Red Bull. Teamchef Christian Horner sprach dem 34-Jährigen in einer Ansprache vor Mitarbeitern im Red-Bull-Werk in Milton Keynes am Montag das Vertrauen aus und beendete die anhaltenden Spekulationen um die Zukunft des Teamkollegen von Weltmeister Max Verstappen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die niederländische Tageszeitung Telegraaf und das Fachportal Autosport.