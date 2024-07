Irres Krimi-Finish in Spa! Aber Mercedes-Pilot droht nach Sieg die Disqualifikation

So ein technischer Verstoß hat üblicherweise die Disqualifikation zur Folge. Dennoch dauert es in der Regel eine Weile, bis die Rennkommisare die letztendliche Entscheidung treffen.

Dabei war der Taktik-Coup von Russell zunächst perfekt aufgegangen. Der Mercedes-Pilot fuhr dank einer gewagten Einstopp-Strategie in Spa als Erster über die Zielinie. Für sein Team wäre dies bereits der dritte Sieg in den vergangenen vier Rennen, Russell gewann zwei davon.

Belgien-GP: Hamilton übt Kritik an Mercedes-Taktik

Die drei lieferten sich in der Schlussrunde einen packenden Fight, doch Russell konnte den Sieg so gerade noch über die Ziellinie retten und seine schnelleren Verfolger in Schach halten. Dabei hatten seine harten Reifen 34 Runden auf dem Buckel - so viel schaffte kein anderer.