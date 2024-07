Formel 1: Verstappen bestraft! Red-Bull-Aktion hat Folgen

Der kriselnde Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird beim Großen Preis von Belgien in Spa nicht von einem der ersten zehn Plätze starten. Wie der Weltverband FIA am Freitag mitteilte, wird Red Bull Racing bereits den fünften Verbrennungsmotor in Verstappens RB20 verbauen - nur vier sind im Lauf der Saison erlaubt. Somit tritt eine Gridstrafe in Kraft, der Niederländer wird am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten versetzt.