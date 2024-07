Stunk mit Verstappen: Norris enthüllt, wie es weiterging

Lando Norris verrät. dass er und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach ihrer Kollision beim Großen Preis von Österreich wieder in Kontakt sind. Der Brite gibt aber nicht alle Details preis.

Die Funkstille zwischen Lando Norris und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach ihrer Kollision beim Großen Preis von Österreich dauerte nur wenige Tag an. „Wir haben uns Nachrichten geschrieben“, sagte der Brite Norris vor seinem Heimrennen in Silverstone (Sonntag, 16.00 Uhr LIVETICKER) im Interview mit der BBC. Er „denke schon“, dass sie diese Kontroverse hinter sich lassen können, betonte Norris, der gegenseitige Respekt sei weiter gegeben.

Norris‘ Ärger über Verstappen zunächst groß

Mittlerweile aber ist der 24-Jährige der härteste Widersacher des dreimaligen Champions aus den Niederlanden, beim Kampf um den Sieg in Spielberg kam es zum Crash. Norris schied aus und klagte Verstappen, der zumindest Rang fünf rettete und seine WM-Führung ausbaute, an: „Dumm, leichtsinnig, und ein wenig verzweifelt“ habe sich der Weltmeister verhalten, sagte der Engländer am vergangenen Sonntag. (DATENCENTER: Die Formel-1-Fahrerwertung)