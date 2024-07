Outing von Schumacher - was den Ex-F1-Pilot danach überraschte

Nach seinem Outing Mitte Juli äußert sich Ralf Schumacher nun dazu. Der Ex-Formel-1-Pilot erklärt, warum er damit an die Öffentlichkeit ging - und macht auch klar, was er sich für die Zukunft wünscht.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass sich Ralf Schumacher mit einem besonderen Post bei Instagram geoutet hat. Nun hat sich der Ex-Formel-1-Fahrer bei Sky in der Sendung „Hardenacke trifft ...“ dazu geäußert und seine Verwunderung über die große Aufmerksamkeit zum Ausdruck gebracht.

„Ich war überrascht, dass es so viele Menschen interessiert und so viel öffentlich darüber gesprochen wird. Ich dachte, dass ich so ein bisschen aus dem Fokus bin“, sagte Schumacher.