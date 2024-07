"Weiß, was im Vertrag steht" - Perez um Sicherheit bemüht

Sergio Perez wird auch nach der Formel-1-Sommerpause für Red Bull fahren - sagt er selbst. Auf die Frage, warum er sich sicher sei, dass der Große Preis von Belgien nicht sein letztes Rennen für das Weltmeister-Team sein werde, erklärte er: "Weil ich es bin. Ich weiß, was in meinem Vertrag steht, und ich weiß, was das Team mir zutraut."

Seit dem Rennen in Monaco im Mai hat der Mexikaner nur 17 Punkte geholt, Teamkollege und Weltmeister Max Verstappen 104. Zudem ist Perez in den letzten beiden Qualifyings schon in Q1 gescheitert. Gerüchten zufolge könnte Perez nach dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) in der anschließenden einmonatigen Formel-1-Pause ausgetauscht werden.