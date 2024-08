Formel 1: Heftiger Unfall! Auto fängt Feuer

SPORT1 24.08.2024 • 12:14 Uhr Logan Sargeant baut in Zandvoort einen Unfall und schlägt heftig in die Streckenbegrenzung ein. Sein Formel-1-Wagen fängt daraufhin Feuer.

Schockmoment in der Formel 1! Während des dritten freien Trainings am Rennwochenende in Zandvoort hat es den nächsten Unfall gegeben. Logan Sargeant verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug schwer in der Streckenbegrenzung ein.

Sofort war sein Williams-Bolide zerstört und fing Augenblicke nach dem Einschlag an zu brennen. Der US-Amerikaner konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, aber humpelte in Richtung der Stewards. Er lehnte sich zunächst über die Brüstung, um sich von dem Schock zu erholen. Noch im Auto sitzend gab der 23-Jährige ein Gesundheitsupdate über den Boxenfunk: „Ich bin okay.“

Formel 1: Schumacher schießt gegen Sargeant

Was war passiert? Sargeant fuhr in eine schnelle Kurve hinein und ging nicht vom Gas, obwohl er mit den Reifen das Grün am Streckenrand berührte. Deswegen verlor er die Kontrolle über seinen Rennwagen, der sich drehte und daraufhin in die Leitplanke einschlug. Der Wagen war komplett zerstört. Das Training musste daraufhin unterbrochen werden, um den Boliden bergen zu können. „Das Auto ist einem schlechten Zustand. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal reparieren können“, sagte Teamboss James Vowles bei Sky.

Experte Ralf Schumacher fand deutliche Worte zu diesem Unfall: „Total selbstverschuldet, sorry, da auf dem Gas zu bleiben…“ Der Ex-Profi hatte kein Verständnis für das Fahrverhalten des Williams-Piloten: „Im Grünen muss man vom Gas gehen, das lernt man eigentlich früh genug. Das war schon öfter Thema bei ihm. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.“

