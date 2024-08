Formel 1: Nur noch Galgenhumor! Weltmeister völlig bedient

Vier Rennen in Folge hat Max Verstappen nun schon nicht gewonnen und auch bei seinem Heimrennen in Zandvoort, dem 200. Grand Prix seiner Formel-1 -Karriere, bleibt ihm die Pole-Position verwehrt.

Auffällig allerdings bei der genauen Analyse seines Gemütszustands: Der Niederländer regt sich am Funk noch nicht einmal mehr auf, wenn sein Red Bull wieder nicht ganz so fährt, wie er das eigentlich will.