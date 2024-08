Marko: Neuseeländer Lawson 2025 in einem Red-Bull-Cockpit

Ob bei Red Bull Racing oder im Schwesterteam Racing Bulls: Laut Motorsportberater Helmut Marko soll Lawson "ganz sicher" in einem der Autos sitzen.

Laut Motorsportberater Helmut Marko setzt Red Bull in der Zukunft in der Formel 1 auf den Neuseeländer Liam Lawson. "Er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos", sagte Marko im Vorfeld des Großen Preises der Niederlande (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) der österreichischen Kleinen Zeitung. Ob Lawson ein Kandidat für das zweite Red-Bull-Cockpit neben Weltmeister und Überflieger Max Verstappen (Niederlande) ist oder eher für das Schwesterteam Racing Bulls infrage kommt, wollte Marko nicht verraten.