Wolff verzeiht Antonelli: "Müssen ihn eher einbremsen"

Der erst 18 Jahre alte Italiener gilt als heißester Nachfolgekandidat für den am Jahresende zu Ferrari wechselnden Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich nach dem schweren Unfall von Nachwuchstalent Andrea Kimi Antonelli i n dessen erstem freien Formel-1-Training nachsichtig gezeigt. „Wir müssen ihn eher einbremsen, als ihn schneller zu machen. Seine ersten Runden waren erstaunlich“, sagte der Österreicher bei einer Pressekonferenz am Freitag in Monza: „Ein starker Fahrer muss sich davon erholen. Und ich bin sicher, er wird das tun.“

Der erst 18 Jahre alte Italiener Antonelli gilt - zumal Weltmeister Max Verstappen nicht zu bekommen scheint - bei Mercedes als heißester Nachfolgekandidat für den am Jahresende zu Ferrari wechselnden Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Nicht wenige rechneten gar am Rande des Großen Preises von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr) damit, dass Mercedes die riskante Personalie mit großer Perspektive offiziell macht.

„Sind bereit, in seine Zukunft zu investieren“

Der schwere Crash Antonellis am Mittag habe jedenfalls "keinen Einfluss" auf die Fahrerentscheidung, sagte Wolff am Freitagnachmittag. Er ergänzte bezüglich Antonelli: "Wir haben es immer gesagt: Er ist sehr jung, ein Rookie. Wir sind bereit, in seine Zukunft zu investieren."