Formel 1: Zweiter Einsatz für Juwel

SID 06.09.2024 • 11:52 Uhr Juwel Oliver Bearman kommt zu seinem zweiten Einsatz in der Formel 1. Der 19-Jährige ist der Ersatzfahrer für Kevin Magnussen.

Das britische Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt schon in dieser Saison zu seinem zweiten Einsatz in der Formel 1. Der 19-Jährige wird beim Haas-Team im kommenden Rennen in Baku (15. September) den gesperrten Kevin Magnussen ersetzen, das teilte der US-Rennstall am Freitag mit.

Bearman ist damit für ein Wochenende Teamkollege des Deutschen Nico Hülkenberg.

Magnussen hatte beim vergangenen Grand Prix in Monza nach einer Kollision seinen zwölften Strafpunkt innerhalb von zwölf Monaten kassiert, darauf folgte automatisch der Ausschluss für ein Rennen.

Bearman: „Definitiv eine Herausforderung“

Formel-2-Pilot Bearman ist die erwartete Vertretung, der Brite ist Ersatzfahrer bei Haas und wird dort im kommenden Jahr zum Stammpiloten aufsteigen. Schon im März hatte er bei Ferrari sein Debüt in der Formel 1 gegeben, als er in Saudi-Arabien für den erkrankten Carlos Sainz einsprang und auf Anhieb in die Punkteränge fuhr.

"Es ist definitiv eine Herausforderung, als Ersatzfahrer mit limitierter Vorbereitung ein Rennen zu bestreiten", sagte Bearman, "aber ich bin ja in der glücklichen Position, das in diesem Jahr schon einmal erlebt zu haben." Bearman kam in der laufenden Saison zudem schon zu vier Trainingseinsätzen für Haas: "Das Ziel ist ein solides Wochenende in Aserbaidschan."

Magnussen war beim Großen Preis von Italien eine Kollision mit Pierre Gasly im Alpine zum Verhängnis geworden, er kritisierte die Sanktion anschließend als überzogen.