Formel 1: Chaos-Ende in Baku - Piastri siegt, schwerer Unfall zwischen Pérez und Sainz

SPORT1 15.09.2024 • 14:42 Uhr Oscar Piastri gewinnt in der Formel 1 den Großen Preis von Aserbaidschan. In Baku siegt der Australier vor Charles Leclerc, der in Baku weiter nicht gewinnen kann. Max Verstappen enttäuscht erneut. Kurz vor Schluss kommt es zu einem schweren Unfall.

Charles Leclerc kann in der Formel 1 beim Großen Preis von Aserbaidschan einfach nicht gewinnen. Der Monegasse ging in Baku zum fünften Mal in Folge (inklusive des Sprint-Rennens im vergangenen Jahr) von der Pole ins Rennen und siegte erneut nicht. Strahlender Sieger auf dem spektakulären Stadtkurs wurde Oscar Piastri im McLaren. George Russell im Mercedes komplettierte das Podium.

Dabei sah es über weite Strecken des Rennens so aus, als wenn Leclerc endlich seinen kuriosen Baku-Fluch brechen könnte. Der Monegasse legte einen Raketenstart hin und fuhr in der Folge einen Vorsprung von immerhin fünf Sekunden auf Piastri heraus. Doch nach dem ersten Boxenstopp und dem Wechsel von Mediums auf harte Reifen verlor Leclerc plötzlich Runde um Runde Zeit. In der 20. Runde überholte der Australier Leclerc dann in Kurve eins mit einem spektakulären Manöver.

„Das war definitiv eines der besten Rennen meiner Karriere“, sagte Piastri, der überhaupt auf einem Hoch unterwegs ist: In fünf der vergangenen sieben Rennen stand er auf dem Podest, zwei davon gewann er. Für Leclerc, schon vier Podien in Folge, war das enge Duell über gut 50 Runden „ein Genuss“.

Formel 1: Chaos-Crash sorgt für Unverständnis

In der vorletzten Runde musste Leclerc dann auch noch um sein Podium kämpfen, als sich von hinten Sergio Pérez und Carlos Sainz näherten. In einem spektakulären Dreikampf kam es dann zu einem schweren Unfall: Pérez und Sainz verloren im engen Zweikampf beide die Nerven, kreuzten sich völlig unnötig, sodass beide hart in die Wand krachten und ausschieden.

Wer Schuld am schweren Unfall hatte, erschien unklar. Beide Fahrer hätte dem Kontrahenten durchaus mehr Platz lassen können. So analysierte es nach dem Rennen auch Sky-Experte Ralf Schumacher: „Sainz wird total übermütig, will dann noch seinen eigenen Teamkollegen attackieren, weiß dann nicht wohin und kommt dadurch in Bedrängnis. Dann zieht er warum auch immer ein Stück rüber, aber Pérez geht auch nicht wirklich zur Seite. Dann berühren sie sich. Also ich würde sagen: Not gegen Elend.“

Verstappen enttäuscht weiter

Ein Rennen zum Vergessen erlebte erneut Weltmeister Max Verstappen, der nun schon seit sieben Rennen auf einen Sieg wartet und in Baku nur enttäuschender Fünfter wurde. Im Rennen musste der Niederländer, der vom sechsten Platz in den Grand Prix gestartet war, reihenweise im Mittelfeld kämpfen.

Besonders frustrierend für Verstappen: Der Niederländer landete sogar einen Platz hinter seinem WM-Rivalen Lando Norris, der vierter wurde und dass, obwohl der Brite vom 15. Startplatz ins Rennen gegangen war.

Schon zur Mitte des Rennens war Norris nach Verstappens ersten Stopp am Niederländer vorbeigegangen. Norris war mit harten Reifen ins Rennen gegangen und fuhr erst spät zum Boxenstopp. Trotz frischerer Reifen kam Verstappen aber nicht an Norris vorbei.

Im Kampf um den sechsten Platz meldete Verstappen dann plötzlich Probleme mit den Bremsen, nachdem er eine Schikane verpasst hatte. Am Briten kam er anschließend nicht vorbei und musste auch noch George Russell vorbeiziehen lassen. Zum Ende des Rennens dann die absolute Höchststrafe für Verstappen: Kurz vor dem Ziel zog Norris, der in der Zwischenzeit seinen Pflichtboxenstopp absolviert hatte und weit nach hinten gefallen war, dann mit den deutlich schnelleren Mediums doch noch an Verstappen vorbei. So verkürzte er auch den Rückstand in der WM um immerhin drei Punkte, da der Brite sich zusätzlich auch noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde holte.

Der Brite geht nun mit 59 Zählern Rückstand in die letzten sieben Saisonrennen - und der Rivale hat eindeutig große Probleme mit seinem Red Bull. Mit Sieger Piastri im McLaren und Ferrari-Star Leclerc konnte Verstappen überhaupt nicht mithalten, dass am Ende sogar Norris von weit hinten vorbeizog, war eine Blamage. Red Bull bekam am Sonntag endgültig die Quittung für die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen: McLaren zog im Kampf um die Team-WM erstmals in diesem Jahr vorbei.

