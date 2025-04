Formel 1: Diese Schlüsselszene des Rennens sorgt erst für Stunk, dann für Lacher

Beim Start-Ziel-Sieg von Max Verstappen in Suzuka liefern sich der Niederländer und Lando Norris einen heißen Boxenstopp mit Beinahe-Crash. Norris ist zunächst sauer - danach glätten sich die Wogen schnell.

Beim Start-Ziel-Sieg von Max Verstappen in Suzuka liefern sich der Niederländer und Lando Norris einen heißen Boxenstopp mit Beinahe-Crash. Norris ist zunächst sauer - danach glätten sich die Wogen schnell.

Was für eine Machtdemonstration! Max Verstappen hat in Suzuka zum vierten Mal in Folge den Großen Preis von Japan gewonnen und das eigentlich favorisierte McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri auf die Plätze verwiesen.