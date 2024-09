Formel 1: Ex-Weltmeister kritisiert Verstappen

Kritik von Weltmeister: „Irgendetwas hat sich verändert.“

McLaren überholt Red Bull

In der Fahrerwertung hat der amtierende Weltmeister zwar noch 59 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Lando Norris (McLaren), doch in den vergangenen Rennen schmolz er stetig.

Will der Niederländer aber auch die Konstrukteurs-WM mit seinem Rennstall gewinnen, muss er schnell wieder zu alter Form finden. Nach der enttäuschenden Teamleistung in Baku, verlor Red Bull die Führung in der Wertung an McLaren, die nun 20 Punkte Vorsprung aufweisen.