Formel 1 im Free-TV: Verkürzt Norris den WM-Rückstand weiter? Das Rennen von Monza im TV, Stream und Ticker

Beim Großen Preis von Italien will Max Verstappen seine Sieglosserie beenden. Nach einem unterdurchschnittlichen Qualifying wird diese Mission aber schwer - auch, weil ein Brite auftrumpft.

Eigentlich wollte Max Verstappen nach der Enttäuschung bei seinem Heimrennen in Zandvoort nun beim Großen Preis von Italien zurückschlagen und endlich wieder gewinnen. Doch schon nach dem Qualifying scheint der Sieg beim Rennen am Sonntag (ab 15.00 Uhr im Liveticker) in Monza kaum mehr möglich.