"Mit Situation überfordert": Ralf Schumacher fällt klares Urteil

Jack Doohan leistet sich in seiner bisherigen Zeit in der Formel 1 zu viele Fehler und überzeugt auch nicht durch Schnelligkeit. Während sein Alpine-Teamchef ihm Rückendeckung zusichert, findet Ralf Schumacher klare Worte.

Ein Fahrertausch wurde mit Yuki Tsunoda und Liam Lawson in der Formel 1 bereits sehr früh vorgenommen - folgt in Kürze bereits der zweite rund um Alpine-Pilot Jack Doohan?

Seit Wochen kursiert der Name Franco Colapinto, der bei seinen Einsätzen für Williams in der vergangenen Saison bereits sein Potenzial unter Beweis gestellt hat und als Ersatzfahrer sofort zur Verfügung stünde - doch Alpine sprach Doohan nun eine Jobgarantie aus .

„Er bleibt, was immer passiert. Es ist ein deutliches Ja, er ist bei uns“, sagte Teamchef Oliver Oakes bei Sky : „Es lastet viel Druck auf ihm, aber das nimmt er gut auf. Lasst ihn doch mal in Ruhe!“

Schumacher über Doohan: „Im Moment überfordert“

TV-Experte Ralf Schumacher ist sich allerdings nicht so sicher, was die Zukunft des Australiers betrifft: „Im Moment ist er mit der Situation überfordert. Man wird sich mit ihm hinsetzen und ich bin gespannt, was passiert. Er ist nicht sicher beim nächsten Rennen dabei.“

Doohan war beim ersten Rennen in Australien ausgeschieden, in China und nun in Japan verpasste er die Punkte. Im 2. Training am Freitag in Suzuka hatte er nach einem Fahrfehler einen heftigen Unfall verursacht, den er unbeschadet überstand.