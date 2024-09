Formel 1: Legende malt düsteres Red-Bull-Szenario

„Dass Newey nicht mehr da ist, ist wirklich ein Problem“, sagte Villeneuve der spanischen Zeitung Marca . „Es ist leicht, aus dem optimalen Leistungsfenster für das Auto herauszukommen und nicht mehr in der Lage zu sein, wieder hineinzukommen. Es ist ein schmaler Grat.“

Villeneuve vergleicht die aktuelle Lage dabei mit einer Situation aus dem Jahr 1997. „Als Newey Williams mitten in der Saison verließ, hatte das Team zu kämpfen“, erinnert sich der Kanadier, der damals für die Briten fuhr und den WM-Titel gewann, zurück: „Sie verloren völlig den Faden und es dauerte eine Weile, bis sie wieder in dieses Fenster zurückkehrten. Das könnte auch bei Red Bull der Fall sein.“

McLaren hat Chaos angerichtet

Dass Red Bull mit Top-Pilot Max Verstappen den WM-Titel in der Fahrerwertung noch aus der Hand gibt, glaubt der 53-Jährige allerdings nicht. „McLaren hat ein Chaos angerichtet, und jetzt ist es zu spät. Es begann in Ungarn, sie haben echte Schwäche gezeigt, indem sie Norris nicht den Vorzug vor Piastri gaben“, kritisiert Villeneuve die späte Entscheidung McLarens, teamintern Prioritäten zu setzen.

Doch die Formel-1-Legende hegt einen Verdacht, warum McLaren so gehandelt hat. Ein Grund könnte Piastris Vertrag bei dem Rennstall sein. „Wir wissen nicht, was Mark Webber, sein Manager, in den Kontrakt hat hineinschreiben lassen. Er ist ein kluger Kopf.“