Formel 1 - Motorsport-Legende: "Er hat Mick auf dem Gewissen"

Es wird eng. Richtig eng. Zwei Cockpits sind in der Formel 1 für die Saison 2025 noch zu vergeben - bei maximal einem steht Mick Schumacher in der Verlosung: Nach wie vor ist unklar, wer im kommenden Jahr der Teamkollege von Nico Hülkenberg bei Audi wird. Dass sich der Deutsche zumindest leise Hoffnungen auf diesen Platz machen darf, bestätigte zuletzt der neue Teamchef Mattia Binotto. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen.