Formel 1: Mick Schumacher? Audi-Boss lässt aufhorchen

Bei Audi wird für das zweite Cockpit in der Formel 1 noch ein Fahrer gesucht. Boss Mattia Binotto äußert sich zu Mick Schumacher und Sebastian Vettel.

Mit Nico Hülkenberg steht bisher nur ein Fahrer im künftigen Audi-Werksteam in der Formel 1 fest - fährt kommende Saison mit Mick Schumacher oder Sebastian Vettel noch ein Deutscher beim Sauber-Nachfolger ?

Audis neuer Formel-1-Projektleiter, Mattia Binotto, war beim Grand Prix von Italien in Monza erstmals mit den vier Ringen auf der Brust vor Ort und hat sich auch konkret zu den beiden deutschen Fahrern geäußert.

Formel 1: Mick Schumacher „ist auf unserer Liste“

„Ich kenne ihn sehr gut aus der Ferrari-Akademie. Ich weiß, wie stark er sein kann. Er ist auf unserer Liste, wie viele andere auch“, sagte der Italiener im Sky -Interview über den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in der Nachwuchs-Schmiede der Scuderia gefördert wurde.

Vettel war in der Binotto-Ära bei der Scuderia noch der gesetzte Star-Fahrer. „Ich liebe Sebastian. Wenn man mit ihm arbeitet, kann man seine Klasse noch mehr wertschätzen, als Person und als Fahrer“, schwärmte sein früherer Chef.

Schumacher? Audi kündigt weitreichende Entscheidung an

In einer Medienrunde hatte Binotto am Wochenende angedeutet, dass die Entscheidung „so schnell wie möglich“ fallen soll. Noch offen sei dabei, ob Audi auf ein junges Talent oder einen erfahrenen Piloten im zweiten Cockpit setzen will.