Formel 1: Nächster Abgang bei Red Bull

Red Bull verzeichnet den nächsten Abgang. Rennstratege Will Courtenay wechselt zur Konkurrenz.

Formel-1-Rennstall Red Bull verliert einen weiteren hochrangigen Mitarbeiter an die Konkurrenz. Will Courtenay, beim Team von Weltmeister Max Verstappen verantwortlich für die Rennstrategie, wird zu McLaren wechseln und dort den Posten des Sportdirektors übernehmen. Dies teilte der englische Rennstall am Dienstag mit.