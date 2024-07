Formel 1: Was steckt hinter dem Personal-Beben um das Superhirn?

Noch bevor der Formel-1-Betrieb in sein ungarisches Rennwochenende startet, hat die Königsklasse schon ihre erste Schlagzeile geschrieben . Und diese nicht allzu klein.

Bond-Zitat von Formel-1-Manager als Hinweis?

Steht damit Aston Martin auf Neweys Pole Position? Ex-Formel-1-Teamchef Eddie Jordan (76) muss lachen: „Mein Name ist Newey, Adrian Newey!“

Der beste Freund und Manager von Design-Genie Newey legt im Gespräch mit SPORT1 Wert darauf, dass sein Zitat in die humoristische Ecke gelegt und nicht als Hinweis auf die Zukunft seines Klienten gedeutet wird. Noch hat der Spruch, der auf die legendärste Vorstellung der Filmgeschichte („Mein Name ist Bond, James Bond“) hinweisen soll, also keine Endgültigkeit.