F1: Clever oder fies? Riccirado entreißt einen Extrapunkt

Der Australier kommt eigens für einen möglichen Extrapunkt nochmal in die Box und fährt die schnellste Runde mit frischen Reifen.

Dass er in seinem wohl letzten Formel-1 -Rennen noch einmal eine tragende Rolle spielen würde, hätte sich Daniel Ricciardo wohl selbst nicht erträumen lassen. Doch beim Großen Preis von Singapur entriss der Australier , der für das Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls startet, mit frischen Reifen kurz vor Schluss dem Sieger Lando Norris den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde - und half damit Weltmeister Max Verstappen.

"Wenn Max die WM mit einem Punkt holt, werde ich sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen von ihm", sagte Ricciardo, der aller Voraussicht nach sein Cockpit räumen muss. Schon beim Großen Preis der USA in Austin in gut einem Monat wird voraussichtlich der Neuseeländer Liam Lawson den Platz einnehmen.

Ricciardo mit fragwürdiger Aktion

Einen gewissen Beigeschmack hatte das Manöver in Singapur aber doch. McLaren-Pilot Norris hatte den Extrapunkt bis kurz Schluss inne, aber dann kam der aussichtslos zurückliegende Ricciardo extra nochmal in die Box und fuhr die schnellste Rennrunde. Nun hat Verstappen nach dem 18. von 24 Saisonrennen 52 statt 51 Punkte Vorsprung. Die Konkurrenz störte sich an der teamübergreifenden Order - schließlich profitierte davon Red-Bull-Fahrer Verstappen im WM-Duell mit Norris.