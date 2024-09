Formel 1: WM-Kampf spitzt sich zu! Norris schlägt Verstappen erneut

Verstappen: „Will nicht immer nur Zweiter werden“

52 Punkte trennen Norris nun noch von Red-Bull-Pilot Verstappen - weil dem Briten auf bemerkenswerte Weise der Extrapunkt für die schnellste Runde entrissen wurde: Daniel Ricciardo vom Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls wurde kurz vor Schluss allein zu diesem Zweck noch einmal an die Box gerufen.

Auf frischen Reifen drehte er am Ende des Feldes die schnellste Runde - und Norris hatte einen Punkt weniger. „Danke, Daniel“, funkte Verstappen nach der Zieldurchfahrt. Auch sein noch immer großer Vorsprung könne aber „schnell weg sein“, sagte er später: „Wir müssen hart arbeiten. Ich will auch nicht immer nur Zweiter werden.“

In gut einem Monat geht es mit dem Großen Preis der USA in Austin weiter. Im Duell der beiden WM-Kontrahenten war Norris in Singapur deutlich stärker, Verstappen zehrt aber noch immer von seinem Vorsprung, den er sich im ersten Saisondrittel herausgefahren hat.