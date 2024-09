SID-Aufwärmrunde: Vier Kernpunkte für das Rennen in Monza

SID 01.09.2024 • 08:13 Uhr Der Kampf um die Formel-1-Krone nimmt immer mehr Fahrt auf. Lando Norris will aus perfekter Ausgangsposition nachlegen und mit einem weiteren Sieg den Druck auf Weltmeister Max Verstappen und Red Bull erhöhen.

Die Fahrer-WM ist nach den jüngsten Problemen bei Red Bull plötzlich wieder offen. Das Qualifying von Monza am Samstag hat dies untermauert. Lando Norris will aus bestmöglicher Ausgangsposition nachlegen und mit einem weiteren Sieg den Druck auf Weltmeister Max Verstappen und Red Bull erhöhen. Darauf kommt es beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) an.

{ "placeholderType": "MREC" }

ERSTE METER

Knapp 307 Kilometer müssen die Formel-1-Piloten im Königlichen Park von Monza für den Sieg schnellstmöglich hinter sich bringen, doch Lando Norris dürften vor allem die ersten 476 Meter von Startplatz eins bis zur ersten Kurve nervös machen. Denn auch wenn der Brite immer mehr Fähigkeiten zeigt, die ein Weltmeister benötigt, ist der Start weiter seine große Schwäche. Kein Fahrer in der Formel 1 verliert in dieser Saison in der ersten Runde mehr Plätze, 27 stehen bislang zu Buche. In Monza hat Norris aber seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf Startplatz zwei an der Seite, im besten Fall kann der Australier beim harten Anbremsen vor Kurve eins gegen George Russell im Mercedes oder die beiden Ferrari-Piloten als Bodyguard fungieren.

RÄTSELRATEN

Bei Red Bull qualmen die Köpfe, die Ratlosigkeit steht den Protagonisten ins Gesicht geschrieben. Turmhoch waren Max Verstappen und der RB20 der Konkurrenz in den ersten Rennen überlegen. Irgendwann im Frühjahr, Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko tippte auf das Rennen in Miami im Mai, gingen die Updates beim Weltmeisterteam plötzlich nach hinten los. "Im Moment ist es wirklich unerklärlich", sagte Marko. Verstappen kam auf neuen Reifen phasenweise nicht an die Zeiten seines nachweislich schwächeren Teamkollegen Sergio Perez auf alten Pneus heran. Sein Rennwagen sei "einfach nicht fahrbar" gewesen, wetterte der Niederländer, dessen 70 Punkte Vorsprung auf Norris wie ein Ruhekissen wirken, bei noch neun Rennwochenenden aber aufholbar sind. "So wie das Auto im Moment ist, könnte es im Rennen vielleicht ein bisschen besser sein, aber wir starten hinter der Spitzengruppe", sagte Verstappen. Je nach Verlauf kann McLaren am Sonntag die Führung in der Konstrukteurs-WM übernehmen, Red Bull liegt hier nur 30 Punkte vor dem britischen Team.

REIFEN

Was Red Bull helfen kann, sind diverse Unwägbarkeiten. Es wird heiß am Sonntagnachmittag in Monza. Der neue, schwarze Asphalt wird sich wieder enorm aufheizen, die Reifen schneller als gewohnt verschleißen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff mutmaßte gar, dass drei Reifenwechsel nötig werden könnten. Kurzum: Wer die Gummis im Griff hat, kann sich einen Boxenstopp und damit womöglich entscheidende Sekunden sparen.

{ "placeholderType": "MREC" }

ROTE HOFFNUNGEN