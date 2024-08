"Schockierend": Verstappen-Krise immer schlimmer

SPORT1 31.08.2024 • 17:11 Uhr Im Qualifying von Monza hat Lando Norris die Nase vorn. Red Bull enttäuscht massiv. Max Verstappen wird nur Siebter. Nico Hülkenberg startet beim Großen Preis von Italien von Rang zehn.

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die Pole-Position für den Großen Preis von Italien (Sonntag, ab 16 Uhr im LIVETICKER) gesichert und den Druck auf Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erhöht.

Der Brite setzte sich im Qualifying auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza vor seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri und George Russell (England/Mercedes) durch. Für Norris ist es die fünfte Pole seiner Formel-1-Karriere und die vierte der Saison.

„Unglaublich. Beide Autos in der ersten Startreihe, das ist eine schöne Überraschung“, sagte Norris: „Es wird kein einfaches Rennen werden, es geht so eng zu. Es gibt so viele Unbekannte: Die Reifen, die Strecke.“

Formel 1: Verstappen enttäuscht auch in Monza

Der zuletzt schwächelnde WM-Spitzenreiter Verstappen wurde im Red Bull nur Siebter, noch hinter den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz sowie Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes.

„Ich hatte mit diesem Satz überhaupt keinen Grip. Schockierend“, wunderte er sich Verstappen schon Mitte des Q3 am Boxenfunk. Zuvor war er mit einer schnellen Runde nicht an seinem Teamkollegen Pérez vorbeigekommen, obwohl dieser anders als Verstappen mit einem gebrauchten Reifen-Satz unterwegs war. Einige Minuten verbesserte er sich zwar immerhin an seinem Teamkollegen vorbei, viel mehr war aber nicht drin.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der Weltmeister nach dem Qualifying: „Das gesamte Wochenende über sind wir zu langsam. Beide Reifen-Sätze hatten überhaupt keinen Grip.“ Ob er Hoffnung für das Rennen habe? „Normalerweise nicht.“

Auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zeigte sich genervt vom fortgesetzt schwachen Abschneiden. „Unverständnis“, fasste Marko die Leistung seiner Piloten bei Sky knallhart zusammen: „Wir müssen den Punkt finden, wo wir falsch abgebogen sind. Ab Miami. Danach hat Max Rennen gewonnen, aber nur wegen seiner Qualität.“

Monza: Hülkenberg auf Rang zehn

Lewis Hamilton, der bereits fünfmal in Monza gewann, wird im kommenden Jahr als Ferrari-Fahrer auf den Traditionskurs in der Lombardei zurückkehren. Haas-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) sicherte sich Startplatz zehn.

Der Argentinier Franco Colapinto, der bei Williams bis zum Saisonende das Cockpit des entlassenen US-Amerikaners Logan Sargeant übernehmen darf, erreichte bei seinem Qualifying-Debüt den 18. Rang vor den erneut abgehängten Sauber-Piloten.

Verstappen hat in der Fahrer-WM vor dem 16. Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und Sky) noch komfortable 70 Punkte Vorsprung auf Norris, die Überlegenheit des Weltmeisterteams Red Bull ist aber dahin. Verstappen, der seinen vierten Fahrertitel in Folge anstrebt, wartet bereits seit fünf Grand Prix auf einen Sieg. In der Konstrukteurs-WM ist das Polster des Teams auf McLaren gar auf 30 Zähler zusammengeschmolzen.

Formel 1: Schrecksekunde um Antonelli

Schon in den Trainingseinheiten am Freitag deutete sich an, dass Norris den 70-Punkte-Rückstand auf den dreimaligen Champion und seit fünf Rennen sieglosen WM-Spitzenreiter weiter reduzieren kann: Der McLaren-Pilot nämlich wurde Zweiter mit nur drei Tausendstelsekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Lewis Hamilton (Mercedes).

Für mächtig Aufregung hatte am Freitag im Training ein Crash von Andrea Kimi Antonelli im Mercedes von George Russell gesorgt. Das „Wunderkind“ schlug am Freitagmittag im Mercedes von George Russell in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit seitlich in den Reifenstapel ein.

