Regel-Beben in der Formel 1!

Der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde in der Formel 1 gehört ab der Saison 2025 der Vergangenheit an. Die Abschaffung der erst vor fünf Jahren wiederbelebten Sonderwertung verkündete der Weltverband FIA am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky).