Beim Comeback: Lawson in Austin am Ende des Feldes

Der Neuseeländer Liam Lawson muss bei seinem Comeback in der Formel 1 prompt den ersten Rückschlag verkraften. Der 22 Jahre alte Pilot des Rennstalls Racing Bulls muss beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr/ Sky ) wegen einer Motorenstrafe vom Ende des Feldes starten.

Lawson, der 2023 fünf Rennen bestritten hat, startet erstmals in der laufenden Saison in der Königsklasse. Er ersetzt bis zum Saisonende den Australier Daniel Ricciardo, für den die Formel-1-Karriere höchstwahrscheinlich beendet ist. Lawson hat Ricciardos Komponenten-Pool geerbt. Der in Austin geplante Austausch mehrerer dieser Teile überschreitet das zulässige Limit.