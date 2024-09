Aus von F1-Star besiegelt - sein Nachfolger steht bereits fest

Wie Sky -Experte Ralf Schumacher (49) bereits im Rahmen des GP Singapur angekündigt hat, wird der Neuseeländer Liam Lawson (22) ab dem nächsten Rennen in Austin den Platz des Australiers in Red Bulls Juniorteam einnehmen.

Beim letzten Rennen in Singapur deutete Ricciardo selbst bereits an, dass seine Formel-1-Karriere bald vorbei sein könnte. „Manchmal muss man das große Ganze sehen“, räumte der 35-Jährige ein: „Ich habe immer gesagt: ‚Ich will nicht nur ein Typ sein, der hier in der Startaufstellung steht und ab und zu um einen Punkt kämpft.‘“