Formel 1: Bugs-Bunny-Spott wegen Schummelaffäre

Formel 1: Wolff nicht beschwichtigt

Genauer geht es um die Demonstration von Red Bull, wie es Einstellungen an seinem Bib bzw. T-Tray vornehmen muss, um das Fahrzeug und den Unterboden zu verändern. Die Red-Bull-Absicht dahinter: zu zeigen, dass Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen.

Besenstiel-Nummer belustigt Wolff

Dann wurde Wolff wieder ernst: „Wir alle entwickeln Teile, die dem Formel-1-Standard entsprechen. Wir stellen höchste Ansprüche an das Design dieser Teile, die innerhalb der Regeln liegen. Bei Dinge wie Aero-Elastizität geht man wahrscheinlich auch mal so weit wie möglich.“

Red Bull hatte nämlich nach der Affäre angekündigt zum übernächsten Formel-1-Rennwochenende in Brasilien mit einem angepassten Boliden antreten zu wollen. Beim Rennen in Mexiko (So., ab 21:00 Uhr im LIVETICKER) geht Red Bull aber noch in der kritisierten Version an den Start.