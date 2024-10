Formel 1: Nächster heftiger Crash für Mercedes-Star!

Auch in Mexiko fliegt wieder ein Silberpfeil von der Strecke ab. Beim zweiten freien Training erwischt es George Russell - der nach einem heftigen Einschlag aber wohl unverletzt bleibt.

Nächster bitterer Rückschlag und nächster heftiger Einschlag bei Mercedes! George Russell, der im ersten Training von Mexiko für die Bestzeit gesorgt hatte, crashte am Nachmittag (Ortszeit) in der zweiten Session in die Bande und sorgte für eine lange Zwangspause.