Formel 1: Bittere Strafe für Verstappen verkündet!

In Mexiko ist Verstappen offenbar mit einem schwächeren Motor an den Start gegangen - dieser müsse nun getauscht werden.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss offenbar mit einem Handicap beim anstehenden Rennwochenende in Sao Paulo an den Start gehen. „Wir kommen um einen Motorwechsel in Brasilien nicht herum, mit entsprechender Strafversetzung“, kündigte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko in einer Kolumne bei speedweek.com an.