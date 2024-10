Die pikanten Hintergründe der Verstappen-Strafe!

Weltmeister Max Verstappen steht vor dem Großen Preis von Brasilien mit dem Rücken zur Wand. Nach seinem sechsten Platz beim Rennen in Mexiko, der zum größten Teil aufgrund von zweimal zehn Strafsekunden zustande kam, muss er seinen 47-Punkte-Vorsprung auf Erzrivale Lando Norris (McLaren) bestmöglich verteidigen.

Das Auto war nicht gut genug

Kleiner Wermutstropfen: Die Strafversetzung gilt nur fürs Hauptrennen am Sonntag, nicht für den Sprint einen Tag zuvor. Dort erhält der Sieger indes nur acht Punkte anstatt 25 wie beim eigentlichen GP von Brasilien.

Mehr Sorge macht dem Niederländer aber die momentane Leistungsfähigkeit des Autos. Helmut Marko: „Wir müssen das Auto im Rennen wieder ins Leistungsfenster bekommen. In Mexiko ließen sich unsere Techniker von der Wahnsinnsrunde von Max im Qualifying blenden. Das war aber nur er allein. Am Sonntag waren wir extrem langsam. Das Auto hatte keine Balance, der Reifenverschleiß war hoch. Am Ende war sogar der Haas von Kevin Magnussen schneller.“