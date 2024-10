Formel 1: Wirbel um legendäre Startnummer!

Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli, Alpine-Debütant Jack Doohan und Noch-Williams-Pilot Franco Colapinto wollen in der kommenden Saison die „12″ als Startnummer auf ihrem Auto stehen haben. Warum das so ist und wer die besten Chancen hat.

In der Formel 1 ist unter drei Nachwuchspiloten offenbar ein Streit um die legendäre Startnummer „12″ entbrannt. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Doch warum ist diese Nummer überhaupt so besonders?

Nun streiten sich angeblich Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli, Alpine-Debütant Jack Doohan und Noch-Williams-Pilot Franco Colapinto um diese legendäre Zahl. Hintergrund: Pro Saison wird jede Startnummer nur an einen Piloten vergeben.

Antonelli, nächstes Jahr Nachfolger von Lewis Hamilton als Stammfahrer bei den Silberpfeilen, hat die Startnummer „12″ in der offiziellen Liste seit seinem Einsatz als Testfahrer inne und möchte sie auf jeden Fall behalten. „Es ist die Nummer eines meiner Idole“, sagte er am Rande des Großen Preises von Italien im September.

Wirbel um legendäre Startnummer

Als Doohan Ende August als zukünftiger Alpine-Stammpilot vorgestellt wurde, gab er via Social Media bekannt: „Ich habe in der Sommerpause darüber nachgedacht und dann haben wir uns entschieden. Also wird 12 die Nummer sein, mit der ich meine Formel-1-Saison beginnen werde.“