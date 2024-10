Brisante Eskalation im Formel-1-Titelduell

McLaren-CEO Zak Brown hat tief verärgert auf Red-Bull-Berater Helmut Marko reagiert, nachdem dieser vor dem Großen Preis der USA (Rennen am Sonntag, 21 Uhr im Liveticker ) die mentale Verfassung von Max Verstappens Konkurrent Lando Norris in mehreren Interviews zum Thema gemacht hat.

Kommentare über Lando Norris: McLaren-Boss attackiert Marko

„Norris hat eine Startschwäche, außerdem ist er nicht der Stärkste im Kopf. Dabei wird der Druck mit jedem Rennen größer, weil in Wahrheit muss er jedes Mal gewinnen, um den Rückstand noch aufzuholen“, hatte der Österreicher Marko zuletzt dem Onlineportal oe24 gesagt. Auch im Motorsport-Magazin stichelte der 81 Jahre alte Ex-Rennfahrer: „Lando Norris, das wissen wir, hat gewisse Startschwächen. Wie ich jetzt gelesen habe, auch sonst. Er muss am Renntag gewisse Rituale einhalten, damit er überhaupt seine Leistung bringt.“

Der US-Amerikaner Brown schoss im Fahrerlager von Austin nun scharf zurück: „In dieser Sache herumzustochern, halte ich für ziemlich unangebracht, das wirft uns gefühlt zehn bis 20 Jahre zurück“, sagte der 57-Jährige und sprach von einer „ziemlich geschmacklosen“ Art der psychologischen Kriegsführung: „Das ist enttäuschend, aber nicht überraschend. Es geht hier um ein ernsthaftes Thema, über das wir versuchen zu reden und in den Vordergrund zu stellen.“

Der 24 Jahre alte Norris hat sich in der Vergangenheit viele Male zum Thema mentale Gesundheit (mental health) geäußert, sich für eine Enttabuisierung psychischer Probleme eingesetzt und hierfür auch wohltätige Zwecke unterstützt. Viele Male hat der Brite auch offen über seine eigenen Probleme gesprochen, auch in Bezug aufs Sportliche (wie zum Beispiel auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton).

Zuletzt hatte Norris offen über seine Nervosität im Rahmen der Rennwochenenden gesprochen: „Ich bin immer noch so nervös vor dem Qualifying und vor den Rennen, ich bin immer noch genauso aufgeregt und genauso nervös. Sonntags esse ich kaum etwas. Es fällt mir schwer, sonntags etwas zu trinken, einfach wegen der Nerven und des Drucks.“

Verstappen liegt im Titelkampf aktuell 52 Punkte vor dem Briten, der Vorsprung reduzierte sich zuletzt stetig. In Austin stehen heute der Sprint (20 Uhr) und vier Stunden später das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag an.